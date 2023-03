OGC Nice : Didier Digard est déjà très courtisé

La suite après cette publicité

Didier Digard va finir la saison à la tête de l’OGC Nice. Le jeune entraîneur de 36 ans a été confirmé avant même le très large succès à Monaco (3-0). «Effectivement, c’est une discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible. Pour nous le staff c’est une satisfaction parce qu’on voit le public heureux, les joueurs qui sont derrière nous et nous font confiance. On a envie de les faire progresser et d’arriver cet été avec un groupe très performant.»

Avec lui à sa tête, le Gym a fait un bond au classement. Il en est à 6 victoires pour 2 nuls, 17 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés. Après une partie de saison ratée sous la houlette de Lucien Favre, Nice est remonté au 7e rang du championnat, à seulement 5 points de la dernière place qualificative à une coupe d’Europe. Avec la dynamique actuelle, surtout après avoir battu des équipes de la première partie de tableau (LOSC, Lens, OM et Monaco), le club azuréen peut envisager la suite positivement.

Digard veut rester mais…

À une semaine de découvrir la Ligue Europa Conférence (contre le Sheriff Tiraspol), Didier Digard toujours pas connu la défaite. Pour la suite en revanche, il ne sait pas encore lorsque Nice-Matin lui fait remarquer qu’«il n’y a aucune raison de changer de coach la saison prochaine». «Je préférerais que ce soit une affirmation. Je n’ai pas à me poser cette question» sourit l’ancien milieu de terrain, comme un message directement envoyé à Jim Ratcliff le propriétaire du Gym.

«Je suis à Nice, j’ai le souhait de gagner tous les matchs et donc de prolonger l’aventure ici. Je ne me projette pas plus loin que ça mais je connais le foot… Mon envie, c’est de rester.» Un peu plus loin dans cette interview, il reconnaît également qu’il a reçu des sollicitations pour la suite de sa carrière de coach. «Oui, mais je n’y prête aucune attention» admet celui qui n’est encore qu’un intérimaire. À lui de prolonger la bonne série du moment pour devenir définitivement le numéro un sur le banc niçois.