Ligue des Champions : le FC Barcelone s’impose contre l’Atlético mais prend quand même la porte !

Opération remontada. Battu 2-0 lors du premier round en terres catalanes, et après avoir plus ou moins scellé le titre de Liga ce week-end, le FC Barcelone faisait face à un défi de taille ce soir pour ce match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. En face, des Colchoneros sûrs d’eux, conscients que cette année pouvait être leur année. Hansi Flick faisait d’ailleurs des choix forts, laissant Rashford et Robert Lewandowski sur le banc par exemple, au profit de Fermin Lopez et de Ferran Torres, référence offensive catalane ce soir. Gavi était lui aussi titularisé dans l’entrejeu, alors que c’est Eric Garcia qui prenait la place du suspendu Pau Cubarsi dans l’axe de la défense. En face, Diego Simeone, privé de ses deux centraux titulaires (Pubill et Hancko), misait toujours sur un duo offensif composé d’Antoine Griezmann et de Julian Alvarez. Le Barça l’a finalement emporté, mais ce ne fut pas suffisant…

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Et ça commençait très fort pour les Barcelonais puisque Musso devait sortir une grosse intervention pour empêcher Lamine Yamal de marquer dès la première minute, avec un plat du pied bien senti depuis l’entrée de la surface. En mission, le petit prodige barcelonais allait profiter d’une erreur de Clément Lenglet, avec une mauvaise remise en retrait, pour s’en aller battre le portier argentin (0-1, 4e). Scénario idéal pour le Barça, qui ne pouvait cependant pas trop se découvrir, l’Atlético ayant aussi des arguments offensifs solides. En feu, Lamine Yamal offrait un caviar à Dani Olmo qui manquait son face à face avec Musso (9e). Le Barça dominait bien, dans le jeu intérieur notamment, roulant sur le milieu de terrain et se frayant des chemins vers les derniers mètres adverses facilement. Peu à peu, les Colchoneros ajustaient et commençaient à neutraliser un peu mieux son rival, et sur un centre de Lookman, Griezmann ne pouvait pas reprendre correctement au premier poteau (22e). Mais Dani Olmo allait servir un amour de ballon à Ferran Torres qui, aidé par un Lenglet encore fragile, fusillait Musso avec un missile sous la barre (0-2, 24e). Il n’aura donc pas fallu longtemps aux Catalans pour égaliser. Dans la foulée, le portier colchonero sortait une parade décisive sur une tête de Fermin Lopez pour empêcher le troisième (25e).

Pas de remontada

De quoi abattre l’Atlético ? Pas vraiment. Antoine Griezmann, redescendu au milieu, lançait Llorente côté droit avec un ballon en profondeur de qualité. L’Espagnol centrait ensuite pour Ademola Lookman qui, devant Koundé, mettait le pied au deuxième poteau pour réduire l’écart (1-2, 30e). Un but qui calmait un peu les ardeurs barcelonaises, et l’Atlético, boosté par ce but, commençait à mettre le pied sur le ballon, avec un Griezmann excellent dans le jeu. Le Barça était de son côté un peu déboussolé, et peinait à retrouver la fluidité dans son jeu qui avait fait si mal aux Madrilènes lors de la première demi-heure de jeu. Musso devait tout de même s’interposer devant Ferran Torres, qui avait frappé en pivot après avoir éliminé Le Normand (41e). Les deux équipes terminaient le premier acte avec une approche un peu plus prudente, ne souhaitant pas se découvrir ni encaisser de but à un moment potentiellement critique. Tout restait donc à jouer pour la deuxième période, qui démarrait aussi sur un rythme assez tranquille, avec un round d’observation évident. Parti en rush individuel dans la moitié barcelonaise, Alvarez remisait en retrait pour Lookman qui tentait un enroulé depuis l’extérieur de la surface, qui frôlait le poteau gauche de Joan Garcia (53e). Musso était encore décisif face à Ferran Torres (54e), alors que le 7 blaugrana voyait son but être annulé sur l’action suivante en raison d’un hors-jeu.

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Le chrono défilait et le Barça était un peu en manque d’inspiration. Dani Olmo, assez en vue en première période, était un peu moins dangereux, tout comme Fermin Lopez ; tout le contraire de Lamine Yamal, très souvent entouré de 2 ou 3 madrilènes mais diablement dangereux. Il fallait aussi signaler que Pedri n’était pas à son meilleur niveau ce soir. Olmo expédiait d’ailleurs un ballon bien au-dessus de la barre après un joli service de Lamine Yamal (65e). Marcos Llorente, après un bon ballon de Griezmann, frappait en force mais ne trouvait pas le cadre (68e). Le jeu était de plus en plus haché, ce qui faisait logiquement les affaires de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros auraient même pu plier la rencontre si Joan Garcia n’avait pas réalisé un arrêt providentiel sur ce tir à bout portant de Robin Le Normand (74e). Derrière, sur un coup franc botté par Griezmann, le défenseur central ne cadrait pas sa tête (75e). On était curieusement sur un temps fort de l’Atlético, alors que c’est le Barça qui avait besoin de marquer. Les choses allaient se compliquer pour les hommes de Flick, puisqu’Eric Garcia était expulsé après une faute sur Sorloth en position de dernier défenseur (79e). En position de force, avec un Sorloth qui faisait mal, l’Atlético était logiquement dominateur et Nico Gonzalez voyait sa frappe passer à quelques centimètres du poteau (86e). Molina, servi par le Norvégien, ne gérait pas bien son mano a mano avec Joan Garcia (88e). Pas grand chose à signaler côté Barça si ce n’est une tête de Lewandowski bien captée par Musso (90e+2), ou une tête d’Araujo non cadrée (90e+7) sur un bon centre de Bardghji. Le Barça est éliminé, l’Atlético verra lui les demies.