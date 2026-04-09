OM : une conférence de presse de Frank McCourt est annoncée pour demain !

L’actualité de l’Olympique de Marseille est très chargée en ce moment. Le club phocéen vient d’enchaîner deux défaites consécutives en Ligue 1 et voit sa présence dans le top 4 de Ligue 1 être menacée. Dans le même temps, la présentation du nouveau logo fait jaser, tandis que l’on attend toujours le nom du futur président du club.

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Frank McCourt apportera peut-être une réponse à cette question dès demain. En effet, le propriétaire de l’OM vient de convier les médias pour une conférence de presse qui se tiendra demain à 11h au stade Vélodrome. À noter que le motif de cette conférence de presse n’a pas été précisé.