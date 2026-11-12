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Le FC Barcelone relance une piste pour sa défense

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ruud Nijstad @Maxppp

Le FC Barcelone souhaite renforcer sa défense. Pau Cubarsí et Gerard Martin apportent satisfaction, mais l’apport d’un nouvel élément pour intensifier la concurrence est espéré. Eric Garcia et Jules Koundé sont préférés comme latéraux droits tandis qu’Andreas Christensen est sujet aux blessures. Selon Sport, les Blaugranas pourraient relancer une piste initiée l’été dernier.

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Jeune défenseur central de Twente, Ruud Nijstad est considéré comme une bonne option. Le défenseur central de 18 ans avait voulu rester aux Pays-Bas l’été dernier pour engranger du temps de jeu, mais cela pourrait changer pour celui qui a disputé 19 matches cette saison (2 buts inscrits). Sous contrat jusqu’en juin 2029, il est estimé à 20 millions d’euros par Twente. Une somme jugée pour le moment excessive par le FC Barcelone.

Pub. le - MAJ le
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