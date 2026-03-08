Deux supporters sabotent la VAR lors d’un match de D2 allemande

Scène surréaliste ce dimanche en 2. Bundesliga. Lors de la rencontre entre le Preußen Münster et le Hertha Berlin, pour le compte de la 25e journée, deux supporters du Münster, cagoulés, ont quitté les tribunes pour descendre au bord du terrain et débrancher l’écran utilisé pour la VAR. Felix Bickel, l’arbitre de cette rencontre, s’apprêtait alors à revoir une action litigieuse concernant une possible faute sur Michael Cuisance dans la surface. Lorsque l’officiel s’est présenté devant le moniteur, celui-ci est resté désespérément noir, empêchant toute vérification pendant plusieurs secondes.

Malgré ce sabotage, la décision n’a finalement pas été empêchée. L’assistance vidéo basée à Cologne a pris le relais et a validé le penalty en faveur du Hertha Berlin. Un coup du sort pour les supporters impliqués, puisque leur équipe s’est finalement inclinée dans le temps additionnel (1-2). Dans les tribunes, une banderole appelant à « débrancher la VAR » avait par ailleurs été brandie peu après l’incident, laissant penser à une action préméditée. Après la rencontre, le SC Preußen Münster a communiqué sur cet incident en condamnant fermement cette action. Le club allemand, actuel 14e du championnat de deuxième division, assure vouloir identifier et poursuivre les responsables tout en annonçant des mesures pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.