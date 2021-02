Barca : le plan de Joan Laporta se précise

C’est le favori aux prochaines élections du FC Barcelone. Joan Laporta, l’ancien président du club catalan de 2003 à 2010 est pour l’instant en tête des sondages pour l’élection qui aura lieu le mois prochain.

Et selon les informations de RAC1, le dirigeant catalan travaillerait déjà concernant le futur du club, et notamment le côté sportif. Laporta se serait associé avec Matheu Alemany, l’ancien directeur général de Valence, et les deux hommes souhaiteraient prolonger Ousmane Dembélé, dont le contrat prend fin en 2022, recruter Eric Garcia, José Gaya et faire venir un avant-centre de métier, mais également donner du temps de jeu en équipe première à Konrad de la Fuente, Ilaix Moriba et Alejandro Balde.