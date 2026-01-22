Ligue des Champions : l’OM va vivre une dernière journée sous très haute tension !

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de sécuriser sa place dans le top 24 de la Ligue des Champions. Il n’en sera finalement rien. Fragiles défensivement et globalement inférieurs à Liverpool, les hommes de Roberto De Zerbi ont logiquement rendu les armes face aux Reds (0-3). Une défaite plaçant désormais l’OM à la 19e place du classement et qui promet d’ores et déjà une dernière journée irrespirable. Sur la pelouse de Bruges, le club marseillais n’aura, en effet, pas le droit à l’erreur pour espérer s’offrir une fin de saison plus excitante.

En ballotage favorable - puisqu’un match nul ou une victoire pourrait définitivement envoyer les Phocéens en play-offs - l’OM devra malgré tout se méfier, qui plus est face à une équipe belge très difficile à manœuvrer. Pour rappel, les coéquipiers de Carlos Forbs avaient notamment terrassé l’AS Monaco (4-1) avant d’accrocher le FC Barcelone (3-3) et restent sur une victoire contre le FC Kairat Almaty. «On a encore Bruges, qui est fort, expérimenté. Si on nous avait dit en début de saison qu’on pourrait jouer la qualification avec neuf points, on aurait été contents», prévenait d’ailleurs Roberto De Zerbi quelques minutes après le lourd revers concédé face aux Reds.

L’OM a les cartes en main…

19e du classement et devançant actuellement le Bayer Leverkusen (qui accueille Villarreal lors de la dernière journée), l’AS Monaco (réception de la Juventus), le PSV Eindhoven (réception du Bayern Munich), l’Athletic Bilbao (réception du Sporting CP) et l’Olympiakos (déplacement à Amsterdam), l’OM - privé de Pavard (suspendu) pour cette grande finale - devra également se méfier des prétendants à une place pour les barrages : à savoir Naples, Copenhague, Bodö/Glimt, Pafos, Benfica, l’Union Saint-Gilloise, l’Ajax et donc Bruges, 27e avec sept unités. Une chose est sûre, dans les rangs marseillais, la motivation restait intacte mercredi soir, et ce malgré la claque subie face au club de la Mersey.

«On doit maintenant être focus sur Lens et Bruges. On est forcément frustrés, on a beaucoup d’ambitions dans ce club, le football c’est comme ça, on va prendre le positif et le négatif et travailler», confiait, à ce titre, Timothy Weah en zone mixte. Plus tôt, Leonardo Balerdi faisait même une grande promesse aux supporters phocéens. «C’est une soirée un peu triste, mais il faut continuer. On va gagner contre Bruges, on va se qualifier», lançait le capitaine marseillais. «On va jouer tous les matchs quoiqu’il arrive et se donner à fond», ajoutait de son côté Facundo Medina. Réponse, mercredi prochain (21h), au Jan Breydel Stadion.

