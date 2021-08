Przemysław Frankowski s'engage au RC Lens

Le RC Lens vient d'officialiser le transfert de Przemyslaw Frankowski en provenance de Chicago Fire. L'attaquant polonais âgé de 26 ans a paraphé un contrat de cinq saisons avec les Sang et Or et vient renforcer le secteur offensif de l'effectif dirigé par Franck Haise. Si aucun montant de transfert n'a pour l'heure été communiqué, le natif de Gdańsk se caractérise par une pointe de vitesse intéressante. Passé par le Lechia Gdansk, Jagiellonia Białystok et donc plus récemment le Chicago Fire où il était dirigé par un certain Bastian Schweinsteiger, l'international polonais (15 sélections, 1 but) amène aussi son expérience du plus haut niveau sur la scène européenne.

Przemysław Frankowski, un Polonais dans la pure lignée de ce qu'on peut désormais considérer comme une marque de fabrique au RC Lens après les passages de nombreux compatriotes au sein du club : Eric Sikora, Antoine Sibierski, Jacek Bak, les frères Lech, Joachim Marx, Robert Budzinski, Daniel Krawczyk ou encore Arnold Sowinski. Si son nom sera difficilement prononçable pour tous les commentateurs de la saison à venir, son talent et ses caractéristiques pourraient bien marquer le championnat de France, à l'image de ses nombreux prédécesseurs...