MU : comment Erik ten Hag a convaincu Tyrell Malacia de signer

Recruté début juillet dernier en provenance de Feyenoord pour un peu plus de 15 millions d'euros avec les bonus, Tyrell Malacia (22 ans) est déjà bien intégré au dispositif d'Erik ten Hag, qui compte sur le jeune latéral gauche aux 5 sélections avec les Pays-Bas, puisqu'il a disputé tous les matchs des Red Devils cette saison, en jouant quatre fois 90 minutes. Il est l'un des grands artisans du début de saison correct de Manchester United avec une 5e place au classement de Premier League, en ayant joué un match en moins.

C'est durant un entretien avec Sky Sports qu'il a expliqué comment Ten Hag l'a convaincu de le rejoindre « Je le connaissais parce que j'ai joué contre lui en Hollande. En fait, avant de venir ici, je lui ai parlé au téléphone et j'ai eu de bonnes discussions avec lui. C'était bien pour moi. Vous voyez ce qu'il veut », avant de rajouter : « je pense que sa vision est assez claire. Maintenant, en tant que joueur et en tant qu'équipe, nous devons développer cela. C'était une grande décision de savoir que le club et le manager me voulaient tous les deux, c'était important pour moi. »