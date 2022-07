Breel Embolo débarque à l'AS Monaco

La suite après cette publicité

2e coup de force à Monaco. Quelques jours après avoir officialisé la venue de Takumi Minamino en provenance de Liverpool, le club princier annonce le transfert d'un second renfort offensif en la personne de Breel Embolo. L'international suisse débarque du Borussia Mönchengladbach contre la somme de 12,5 M€, information que nous avons pu dévoiler en exclusivité hier.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Breel Embolo. L’international suisse de 25 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Club du Rocher » informe l'ASM dans son communiqué officiel. .

Embolo durcit la concurrence

Ce transfert a été facilité par la situation contractuelle de l'attaquant. Arrivé en 2019 à Gladbach depuis Schalke 04, le joueur de 25 ans n'avait toujours pas prolongé un contrat s'arrêtant en 2023. Face à ce constat, le club allemand allait faciliter un départ. Embolo restait pourtant sur une bonne fin de saison, inscrivant 7 buts sur les 11 derniers matchs de championnat.

À Monaco, le natif de Yaoundé devra faire face à une solide concurrence puisque Wissam Ben Yedder et Kevin Volland occupent les places principales de l'attaque, sans compter la présence de Myron Boadu dans l'effectif. La présence du Suisse apportera encore un peu plus de profondeur et de solutions à Philippe Clément et son staff.