PSG : Rothen en remet une couche sur Messi

Décidément, le départ de Lionel Messi pour l'Argentine fait jaser. Rappelons les faits. L'Argentin avait été remplacé à la mi-temps du match face au LOSC il y a dix jours et avait manqué les rencontres face à Leipzig et Bordeaux en raison d'une gêne musculaire et d'une douleur à un genou. Cela ne l'a pas empêché d'être sélectionné avec l'Argentine, au grand dam de Leonardo, qui s'est insurgé contre cette décision.

Et l'ancien joueur du PSG Jérôme Rothen, devenu consultant pour RMC, en a remis une couche. « C'est très choquant, je ne comprends pas du tout », s'est-il agacé. « Il peut être titulaire avec l'Argentine et revenir en boulet de canon. Mais il peut aussi revenir blessé. Il y a plus de chances de l'avoir à 100% en le gardant au chaud qu'en l'envoyant en Argentine », a-t-il conclu. C'est peu dire que la situation de Messi durant cette trêve internationale sera surveillée de près.