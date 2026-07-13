Manchester United a trouvé le remplaçant de Casemiro pour 41 M€
Après avoir sécurisé l’arrivée d’Andrey Santos et vu le transfert d’Ederson tomber à l’eau au dernier moment, Manchester United a rapidement trouvé son nouveau milieu de terrain. Un deal estimé à 41 M€.
Manchester United poursuit sa reconstruction au milieu de terrain. Après avoir bouclé l’arrivée d’Andrey Santos en provenance de Chelsea pour près de 60 M€, les Red Devils espéraient enchaîner avec Ederson pour remplacer Casemiro, alors que Manuel Ugarte s’est blessé aux ligaments du genou lors de la défaite de l’Uruguay face à l’Espagne en Coupe du Monde. Un accord de 40,5 M€, assorti de 4,5 M€ de bonus, avait même été trouvé avec l’Atalanta et les conditions personnelles avec l’international brésilien étaient déjà bouclées.
Mais le transfert a finalement été annulé vendredi en raison d’une visite médicale peu satisfaisante, obligeant le club mancunien à revoir ses plans. Les dirigeants de Manchester United n’ont toutefois pas tardé à rebondir. D’après The Athletic, ils ont rapidement fait de Youri Tielemans leur nouvelle priorité. Arrivé libre à Aston Villa en 2023 après son départ de Leicester, Tielemans s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe d’Unai Emery. La saison dernière, le capitaine de la Belgique a participé au sacre des Villans en Ligue Europa et à leur qualification pour la Ligue des Champions.
Un deuxième milieu de terrain bouclé
Malgré la grave blessure d’Amadou Onana, Emery souhaitait construire son milieu autour du trio Tielemans-Kamara-Onana, mais Manchester United semble avoir trouvé la faille. En effet, les Red Devils ont activé la clause libératoire de 41 M€ figurant dans le contrat du milieu belge à Aston Villa. Un accord verbal a également été trouvé avec le joueur de 29 ans, qui privilégie un transfert à Old Trafford malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs. Auteur de 2 buts et 7 passes décisives en 35 rencontres, il est considéré comme le meilleur plan B après l’échec Ederson.
Déçu, le Brésilien est de retour en Italie, où l’Atalanta souhaite désormais lui faire prolonger son contrat jusqu’en 2031. Mais l’arrivée de l’ex-milieu de l’AS Monaco répond à un besoin devenu prioritaire pour l’équipe d’Old Trafford, qui boucle ainsi un deuxième milieu de terrain en quelques jours. Grâce à son expérience de la Premier League et sa bonne performance avec les Diables Rouges aux États-Unis cet été, Tielemans apparaît comme le profil idéal pour renforcer l’équipe de Michael Carrick.
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