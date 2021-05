Nantes : Antoine Kombouaré espère rester la saison prochaine

Le FC Nantes s’est officiellement maintenu en Ligue 1 après cette défaite face à Toulouse ce dimanche soir (0-1). Les Canaris évolueront en première division la saison prochaine, avec ou sans Antoine Kombouaré. L’entraîneur français, qui a signé un contrat de deux ans en février dernier, et espère être toujours sur le banc de la Beaujoire la saison prochaine, comme il l’a expliqué au micro de beIN Sports.

« Oui il n’y a pas de raison (qu’il ne soit plus l’entraîneur de Nantes la saison prochaine). J’ai les cartes en main et oui j’ai envie parce que c’est un club qui doit repartir, alors oui je sais que c’est un club où il y a un environnement malsain, même très compliqué, et pour le groupe, pour les joueurs c’est très dur mais il ne faut jamais lâcher, il faut se battre. »