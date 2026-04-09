Emmanuel Petit : « la Premier League est nullissime cette année ! »

La victoire du PSG face à Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions a provoqué une réaction très virulente d’Emmanuel Petit. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, l’ancien international français n’a pas épargné les Reds, totalement dominés au Parc des Princes. Incapables de cadrer la moindre frappe, les hommes d’Arne Slot ont subi pendant toute la rencontre. « Je n’ai jamais vu cette équipe de Liverpool aussi mauvaise depuis des lustres », a-t-il lâché, pointant une faillite collective. Il a insisté sur le niveau inquiétant affiché par les Anglais : « si on critique Dembélé pour son inefficacité, alors il faut pointer du doigt toutes les individualités de Liverpool qui ont été nullissimes. »

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Mais c’est surtout Virgil van Dijk qui a cristallisé les critiques du Champion du Monde 1998. Très dur, Emmanuel Petit n’a pas hésité à employer des mots forts : « je n’ai jamais vu Van Dijk aussi mauvais (…) c’était juste un plot dans la défense centrale. » Avant d’enfoncer le clou : « heureusement que Konaté était le seul à défendre ce mercredi. » Au-delà du cas individuel, Petit a élargi son analyse à l’ensemble du football anglais : « la Premier League est nullissime cette année ! » Une sortie choc, qui souligne à la fois la domination parisienne et la déception suscitée par les clubs anglais sur la scène européenne.