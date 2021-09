Rennes : Florian Maurice dévoile les coulisses du départ d'Eduardo Camavinga au Real Madrid

La suite après cette publicité

Alors qu’il tentait de négocier le transfert de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a fini par comprendre que le club de la capitale ne comptait pas se séparer de son attaquant. Sans doute frustrés, les Merengues n’ont toutefois pas perdu de temps puisqu’ils en ont profité pour boucler à vitesse grand V la venue d’Eduardo Camavinga (18 ans) au Bernabéu. Libre de tout contrat en 2022, le milieu de terrain du Stade Rennais était annoncé comme l’un des acteurs de cette fin de mercato, mais beaucoup le voyaient débarquer au PSG. Au final, Paris n’a pas pu bouger à cause de son incapacité à se défaire de quelques-uns de ses indésirables et la Casa Blanca en a donc profité pour coiffer tout le monde au poteau. Une aubaine pour le SRFC.

Conscient de la volonté de son protégé de ne pas vouloir prolonger son contrat, le club breton voulait vendre sa pépite pour s’éviter un scénario catastrophe dans un an. N’étant pas capable de refuser de grosses sommes d’argent, contrairement au PSG, Rennes a donc dit oui à la proposition du Real qui se chiffrerait entre 40 et 45 M€, bonus compris.« Ils (les bonus) dépendent de plein de choses, des participations d'Eduardo, des performances du club, il y a un nombre de bonus importants qui permettront peut-être au club de gagner un petit peu d'argent dans le futur, et un petit pourcentage sur une éventuelle future revente », a confié le directeur sportif rennais Florian Maurice ce matin lors d’une conférence organisée en petit comité.

Camavinga ne voulait pas partir libre

À cette occasion, l’ancien dirigeant lyonnais a accepté d’évoquer les coulisses de ce transfert express. « C’est allé vraiment très vite. 48, 72 heures avant, j’avais déjà commencé à discuter avec le Real Madrid. Pour le club, pour le joueur, c’est quelque chose qui se finit très bien. J’ai toujours dit que je ne souhaitais pas qu’Eduardo parte libre. Lui non plus, vraiment, sa famille ne le souhaitait pas non plus. Ce qui se passe là, c’est top. Dans le contexte d’aujourd’hui, il aurait pu dire : "j’attends six mois avant de signer quelque part, et je pars libre." Ça, il ne le souhaitait pas vis-à-vis de son club formateur. C’est tout à son honneur d’en arriver là. Pour moi, il va dans le plus grand club du monde. Pour lui, c’est mérité, même s’il a eu une saison qui a été difficile tant sur le plan football, qu’extra sportif. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de lui. C’est un top mec, un top joueur », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« Le Real Madrid va lui donner les moyens de devenir un très grand joueur. Pour le club, vendre un joueur au Real Madrid, c’est aussi quelque chose de très bien. On parlait qu’il y aurait un Clasico avec quelques joueurs formés au Stade Rennais (Camavinga et Dembélé au Barça, ndlr), c’est fantastique. Ça se termine vraiment très bien, je suis très content pour lui. Il le mérite, le club a fait ce qu’il fallait. Il y a quelques mois de ça, on aurait espéré le vendre forcément un peu plus cher, mais dans le contexte actuel, c’est une vente qui est très intéressante, je crois que c’est même le plus gros transfert effectué en France, ça dénote la qualité du joueur ». Tout est bien qui finit bien !