OM : Lucas Perrin et Marley Aké bientôt prêtés ?

Aucune minute jouée pour l'un, douze apparitions pour l'autre. Cette saison, Lucas Perrin et Marley Aké jouent peu avec l'Olympique de Marseille. Le défenseur (22 ans) et l'ailier (20 ans) voudront donc peut-être gagner du temps de jeu en deuxième partie de saison, et cela pourrait passer par un prêt. Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant le déplacement à Dijon, André Villas-Boas a expliqué que c'était une possibilité pour ce mercato hivernal, alors que Florian Chabrolle a lui signé à l'AC Ajaccio en début de semaine.

«On a parlé avec les deux, le planning était précisément celui-ci. Si on arrivait en janvier avec peu de temps de jeu, on pouvait penser à des cessions. On y pense, on n'est pas trop pressés parce que ce sont deux bons joueurs et on pense qu'ils ont un avenir à l'OM. Si on ne trouve pas avec eux, c'est un peu différent. Ce n'est pas une cession pour être mis de côté. S'ils sont prêtés, on veut qu'ils jouent beaucoup», a lâché le Portugais.