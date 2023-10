Le changement radical décidé par Thierry Henry

La suite après cette publicité

Nouveau sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry traine derrière lui une réputation de grand joueur n’arrivant pas à s’imposer en tant qu’entraîneur après ses expériences à Montréal et à Monaco. Lors de son passage sur le banc asémiste, le champion du monde 98, qui n’est resté que quelques mois avant de se faire débarquer, a même été taxé d’être très dur et impatient avec les jeunes de l’ASM. Une étiquette que n’accepte pas le principal intéressé.

«Alors ça, c’est le truc… Ce qui m’a chagriné à Monaco, c’est qu’on a dit que je n’étais pas patient avec les jeunes. C’est faux et archifaux, c’était même tout le contraire. Je ne serais pas venu coacher les Espoirs si c’était le cas. Mais tant que je n’aurai pas prouvé que je suis capable de le faire, alors j’entendrai ça : 'c’était un grand joueur donc forcément c’est dur pour lui de comprendre quand quelqu’un n’arrive pas à faire quelque chose’», a-t-il confié à L’Équipe.

Henry change son fusil d’épaule

Depuis, les années ont passé et Henry a changé sa façon de travailler. S’il reste exigeant avec ses ouailles, l’ancien attaquant a compris qu’il devait changer son fusil d’épaule pour mieux faire accepter ses idées. D’ailleurs, il a même adopté une nouvelle façon de faire avec les joueurs n’arrivant pas à répondre à ses attentes.

« Attention, j’évolue, et donc je me dis : comment essayer de ne pas y penser ? Eh bien, dans ma tête, je vais à l’extrême. Je pars par exemple du postulat que mon joueur ne sait pas dribbler, et je vais mettre en place un système dans lequel il sera à l’aise avec toujours plusieurs options de passes. Je pars toujours du principe que le mec ne sait pas faire, car ça me permet de faire un travail sur moi, en fait. » Une méthode qui portera peut-être enfin ses fruits.