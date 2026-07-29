Le Real Madrid lance enfin l’opération Rodri !

Pour beaucoup de fans du Real Madrid, c’était à se taper la tête contre les murs. Alors que le Real Madrid court après un successeur de Toni Kroos depuis son départ et que le milieu de terrain se cherche son vrai patron, le Real Madrid donnait l’impression de faire la fine bouche devant Rodri, qui n’a pas caché son désir de quitter Manchester City pour rallier la capitale espagnole. Au lieu de cela, le club merengue a jeté son dévolu sur des joueurs offensifs comme Yan Diomandé, plus proche que jamais, ou Michael Olise, dossier compliqué.

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Depuis des semaines, la presse espagnole relate différents sons de cloche, entre ceux qui annoncent un intérêt réciproque et ceux qui démentaient l’info d’une approche imminente. Rodri ne collerait pas au plan de José Mourinho, nouveau coach de la Casa Blanca. Mais ce mercredi, il semblerait que les choses aient enfin pris une nouvelle direction. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a approché Manchester City afin de débuter les négociations concernant une vente du milieu de terrain espagnol.

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Pérez a cédé

C’est le président Florentino Pérez qui a donné son accord pour avancer dans ce dossier devenu presque une affaire d’état en Espagne. Alors qu’il se refusait jusqu’alors à passer à l’action. Forcément, la situation devrait assez vite évoluer, d’autant que le Real est visiblement prêt à débourser 50 M€ ou plus pour arracher Rodri à Manchester City. Un dossier assez simple puisqu’il ne reste qu’un an de contrat à l’Espagnol, qui a fait part de son envie de revenir en Espagne.

Le nouveau coach des Citizens, Enzo Maresca, a déjà expliqué qu’il préférait le conserver, mais il n’a pas beaucoup de leviers à sa disposition. En lançant son offensive, le Real se prémunit aussi de possibles offensives du PSG et du FC Barcelone, intéressé également par Rodri suite à la blessure de Frenkie de Jong. Et poursuivrait son mercato 5 étoiles, après les arrivées déjà conclues de Cucurella, Dumfries, Konaté et Bernardo Sila, ancien coéquipier de Rodri à Man City.