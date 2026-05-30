PSG - Arsenal : le but de Kai Havertz qui refroidit les Parisiens
Pas le temps pour le round d’observation, Arsenal a décidé d’attaquer fort sa finale. Face au PSG, les Gunners n’ont eu besoin que de 6 minutes ce soir pour ouvrir le score à Budapest. C’est l’international allemand Kai Havertz qui a lancé les hostilités.
Terrible entame pour le PSG, mené 1-0.— M6 (@M6) May 30, 2026
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Trouvé dans la profondeur après un dégagement de Marquinhos contré par Trossard, l’attaquant de 26 ans s’en allait défier Safonov avant de tirer en force du pied gauche sous la barre du portier russe. C’est son deuxième but en finale de Ligue des Champions après celui qui avait permis à Chelsea de l’emporter face à Manchester City en 2021.
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