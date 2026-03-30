Uli Hoeness : « si Isak vaut 150 M€, Harry Kane devrait en valoir 250 ! »

Le Bayern Munich et Harry Kane sont en discussions pour prolonger le contrat de l’attaquant anglais au-delà de 2027 selon la presse allemande. Malgré les nombreuses rumeurs évoquant un départ du club bavarois, Kane et sa famille se sentent très bien en Allemagne, et ses performances sous les ordres de Vincent Kompany le confirment. Avec 48 buts toutes compétitions confondues cette saison et à seulement 10 réalisations du record de Robert Lewandowski en Bundesliga, l’attaquant londonien reste un élément clé du Bayern.

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Pour Uli Hoeness, président d’honneur du club, la valeur de Kane dépasse largement les estimations du marché. « Je dirais que Harry Kane vaut 150 millions, mais ensuite on voit Liverpool payer 150 millions pour Alexander Isak… Si Isak vaut 150 millions, Harry devrait en valoir 250 », a-t-il déclaré. Bien que des offres venues d’Arabie saoudite ou d’autres grands championnats puissent se présenter, Hoeness estime que Kane est pleinement épanoui à Munich.