PSG : Zoumana Camara sur le départ

Si un gros chamboulement dans l’effectif du PSG risque de se produire cet été, aux échelons inférieurs du club également, il risque d’y avoir des bouleversements. Notamment chez les équipes de jeunes. Selon nos confrères de L’Équipe, Zoumana Camara, entraîneur des moins de 19 ans, ne devrait pas prolonger et quitter le club de la capitale en fin de saison.

L’ancien joueur de Paris aspire à entraîner plus haut. Le coach de 44 ans est courtisé par des clubs pour devenir entraîneur numéro 1 depuis plusieurs mois. L’an dernier, Sochaux s’était notamment positionné. Ces derniers pourraient même revenir à la charge dans les prochaines semaines. Du côté de la direction parisienne, on espère encore conserver Camara et des discussions ont lieu actuellement. Aucune proposition n’a cependant été pour l’instant faite.

