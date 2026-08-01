Le message d’adieu de Mamadou Sangaré au RC Lens

Après son transfert record à Brentford, Mamadou Sangaré a adressé un message rempli d’émotion aux supporters du RC Lens. Le milieu malien a remercié le club, ses coéquipiers, le staff et les fans pour cette saison qu’il qualifie d’« inoubliable », assurant que son passage chez les Sang et Or restera « gravé à jamais » dans son cœur. « Aujourd’hui, il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page. Je pars avec beaucoup de fierté, de gratitude et des souvenirs pour la vie. Lens aura toujours une place particulière dans mon cœur », a-t-il écrit.

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Il y a des aventures qui marquent une carrière, et d’autres qui marquent une vie.



Même si ce chapitre n’a duré qu’une saison, il restera à jamais gravé dans mon cœur.



Merci au RC Lens, à mes coéquipiers, au staff, aux dirigeants et à tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour… pic.twitter.com/Rja2ArPFUs — Mamadou Sangaré (@msangare2002) August 1, 2026

Arrivé à l’été 2025 en provenance du Rapid Vienne contre 8 millions d’euros, Sangaré quitte Lens pour Brentford dans le cadre d’un transfert estimé à 48 millions d’euros, auxquels s’ajoutent un pourcentage à la revente et divers bonus. Il devient ainsi la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens, mais aussi la recrue la plus chère de l’histoire de Brentford.