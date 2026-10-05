Équipe de France : Cherki se régale avec Zidane

Rayan Cherki avait des choses à dire ce lundi soir à l’issue de la belle victoire de l’équipe de France face à la Belgique (4-1). Une victoire obtenue grâce à l’entrée du trio Olise-Doué-Cherki, redoutable d’efficacité. Le joueur de Man City a dévoilé le plaisir de s’entraîner sous les ordres de Zinedine Zidane.

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« C’est kiffant parce qu’on a une relation extraordinaire. Il a pris tous les joueurs de la même manière. Il ny a pas un plus que l’autre. Il discute avec tot le monde, de la pluie et du beau temps. Quand il faut être sérieux, il est le premier partisan de ça. Il inculque des fondamentaux qui sont importants pour nous, c’est avoir le ballon, tout simplement », a-t-il déclaré, avant d’évoquer son cas personnel. « Je lui ai dit que j’étais frustré de mes deux premiers matches parce que je n’avais pas pris énormément de risque. J’ai dit à David Bettoni, désolé je prendrai un peu plus de risque, car il est temps que je vous montre ce que j’ai sous le pied. Il m’a dit vas y fais toi plaisir. Je suis d’autant plus heureux que ça se finisse comme ça. »