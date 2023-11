AC Milan-PSG : les supporters parisiens crient au scandale contre l’organisation de San Siro

Le Paris Saint-Germain et l’AC Milan sont actuellement en train de croiser le fer sur la pelouse de San Siro, ce mardi soir dans le cadre de la 4ème journée du groupe F de Ligue des Champions. Pour cette occasion dorée, plus de 4 000 supporters parisiens ont fait le déplacement jusqu’en Lombardie pour soutenir le club de la capitale. Mais la fête a été gâchée par une organisation déplorable avec un sérieux manque de coordination entre le club milanais et les forces de l’ordre mobilisées.

«En plein dans le parcage parisien devant le stade. Cela fait plus d’une heure que nous sommes bloqués sans explication, nous allons rater le début du match. C’est inadmissible, l’accueil est tout simplement ignoble», a confié un supporter parisien présent aux abords du stade italien à Foot Mercato. Avant d’ajouter sur X : «Des femmes en pleurs dans la foule bloquée sans raison. Des mouvements de foules c’est abusé, on accède pour les mieux placés à peine à la fouille. Devant les portiques, accueil catastrophique». Il a également précisé que plusieurs supporters parisiens ont pu rejoindre les tribunes qu’à la 10ème minute de jeu.