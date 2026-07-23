L’arbitre de France-Espagne répond à Didier Deschamps

Pris pour cible par Didier Deschamps après la défaite de la France contre l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde, Ivan Barton a répondu aux critiques de l’ancien sélectionneur des Bleus. Dans un entretien accordé à Jorge Ramos relayé par AS, l’arbitre salvadorien a assuré que les déclarations du technicien français ne l’avaient pas atteint, rappelant que sa présence à ce niveau était le fruit de nombreuses années de travail. « Non, absolument pas. Chacun a le droit d’avoir son opinion. Nous savons ce que nous avons vécu, ce pour quoi nous nous sommes battus, comment nous l’avons mérité et nous savons pourquoi nous sommes là. Aucun commentaire ne nous fera douter de notre raison d’être », a-t-il déclaré.

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Au-delà de cette polémique, Barton s’est dit particulièrement fier de représenter le Salvador sur la scène mondiale. L’arbitre estime que son parcours prouve que les officiels issus de petites nations peuvent atteindre le plus haut niveau et espère ouvrir la voie à d’autres arbitres de la région. Il a également confié que le soutien et les félicitations de Pierluigi Collina après la rencontre constituaient l’une de ses plus grandes satisfactions de cette Coupe du monde.