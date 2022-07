L'OL déroule contre Bourg-en-Bresse avec un but de Moussa Dembélé !

62e : Petit moment calme après les deux buts lyonnais. Bourg-en-Bresse essaye de tenir un peu le ballon.

61e : Ousemane Diaby et Franck L'Hostis font leur entrée en jeu pour Bourg-en-Bresse pour la dernière demi-heure.

59e : Corner frappé sur la droite par Jeff Reine-Adélaïde vers le second poteau. Le ballon ne trouve pas preneur.

58e : Bien décalé sur la droite de la surface, Irvin Lomami tente un centre qui est contré en corner.

57e : La supériorité lyonnaise se fait de plus en plus ressentir. Bourg-en-Bresse subit de plus en plus.

56e | Moussa Dembélé pour le troisième but ! (Bourg 0-3 OL)

Corner frappé sur la gauche par Jeff Reine-Adélaïde qui centre devant le but. La défense bressane est passive et Moussa Dembélé conclut au second poteau.

55e | Léo Dubois tombe sur le gardien

Joli mouvement lyonnais avec Lucas Paqueta qui trouve parfaitement Léo Dubois sur la gauche de la surface. Le latéral tombe finalement sur le gardien qui détourne au-dessus du but.

53e : Toujours un aussi bon pressing de la part de l'OL. Bourg-en-Bresse évolue bas.

52e : Longue ouverture de Jérôme Boateng en profondeur pour Tino Kadewere. Ce dernier est sanctionné d'une position de hors-jeu.

51e : Bourg-en-Bresse a fait tourner à la pause

46' 0⃣-1⃣

C'est reparti pour la seconde période.

Seul Malick #Lopy et Mathias #Fischer sont toujours dans le 11. Matthieu #Ezikian rentre et prend le brassard.#FBBP01OL — F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (@FBBP01) July 9, 2022

50e : Bonne entame lyonnaise comme en première période. Sans être impressionnants, les Gones délivrent une prestation intéressante avec du sérieux.

49e | Houssem Aouar double la mise ! (Bourg 0-2 OL)

Nouveau bon mouvement lyonnais dans l'axe avec Houssem Aouar qui prolonge dans la surface pour Tino Kadewere. Ce dernier manque son contrôle mais Houssem Aouar suit et double la mise.

48e : sur la gauche, Léo Dubois est lancé et centre devant la surface. Il est contré de peu.

47e : séquence de possession pour Lyon qui tente de s'organiser dans le camp bressan.

46e : Corner bressan sur la droite frappé vers le but lyonnais mais Rémy Riou capte le ballon.

C'est reparti !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre ce match entre Bourg-en-Bresse et l'Olympique Lyonnais reprend. Au tour des Bressans d'engager.

L'OL change de onze

A la pause, l'OL va changer totalement son onze. Rémy Riou sera dans les buts derrière Irvin Lomami, Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Léo Dubois. Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar seront dans l'entrejeu avec Lucas Paqueta un cran plus haut. En pointe, Moussa Dembélé comptera sur Tino Kadewere et Bradley Barcola dans les couloirs.

Mi-temps

L'Olympique Lyonnais mène logiquement 1-0 contre Bourg-en-Bresse à la pause grâce à un but d'Alexandre Lacazette (7e). Si les locaux ont eu quelques occasions, les Gones ont aussi manqué d'efficacité à l'image de Karl Toko Ekambi qui a trouvé la barre avant la pause (45e).

45e | Karl Toko Ekambi sur la barre !

Joli une-deux plein axe entre Karl Toko Ekambi et Alexandre Lacazette. Le Camerounais tente une lourde frappe qui est déviée par le gardien sur la barre transversale.

43e : Antoine Mille se joue de Johann Lepenant d'une roulette dans l'entrejeu. Joli mouvement initié par le Bressan qui ne donne finalement pas grand-chose.

42e : La mi-temps s'approche et plusieurs changements devraient intervenir prochainement.

41e : Passe intéressante de Johann Lepenant en profondeur dans l'axe pour Romain Faivre qui est devancé de peu. Bourg-en-Bresse est un peu mieux organisé qu'avant en défense.

40e : Long ballon dans le dos de la défense bressane. Tetê est signalé hors-jeu.

39e : Petite faute de Karl Toko Ekambi dans le camp adverse sur Jordan Morel.

38e : Trouvé en profondeur par Johann Lepenant, Alexandre Lacazeette tente de combiner avec Romain Faivre mais sa remise est donnée dans le mauvais tempo.

37e | Le coup franc d'Antoine Mille !

Plein axe, Antoine Mille botte un coup franc devant la surface lyonnaise vers la droite du but. Anthony Lopes repousse en corner.

36e | Karl Toko Ekambi dribble le gardien et se manque !

Joli ballon en profondeur de Romain Faivre pour Alexandre Lacazette devant la surface qui prolonge pour Karl Toko Ekambi. Le Camerounais se joue de Pierre Rothacher mais pousse trop son ballon. Sa frappe en déséquilibre termine dans le petit filet gauche.

34e : La récupération lyonnaise s'effectue de plus en plus haut. Le bloc est bien organisé.

33e : Lyon insiste un peu plus dans les couloirs avec Karl Toko Ekambi et Tetê qui se montrent disponibles ainsi que les latéraux.

32e : Changement pour Bourg-en-Bresse avec Valentin Baume le gardien qui laisse sa place à Pierre Rothacher. Pas de blessure, c'était prévu avant le match.

31e : Tetê lance sur la droite Malo Gusto qui rentre sur la droite de la surface et tente un tir qui est repoussé par le gardien.

31e : Faute de Maxence Caqueret sur Jordan Morel dans le camp des locaux qui peuvent se dégager.

30e : Trouvé sur l'aile droite par Thiago Mendes, Alexandre Lacazette déborde et centre au premier poteau. La défense éloigne le danger.

29e : Faute de Mathias Fischer sur Henrique sur la gauche devant la surface. on coup franc pour Lyon.

28e : Karl Toko Ekambi tente de lancer Romain Faivre dans le couloir droit mais sa passe est interceptée.

27e : Si la domination est lyonnaise, Bourg-en-Bresse joue crânement sa chance et se montre dangereux sur les rares possibilités à exploiter.

26e | Le poteau pour Bourg-en-Bresse !

Suite à un corner côté droit, Sidney Obissa est esdseulé au second poteau. Sa reprise du gauche termine sur le poteau d'Anthony Lopes.

25e : Ilyès Najim provoque dans l'axe en contre et trouve bien Jonathan Rivas sur la droite de la surface. Ce dernier fixe Castello Lukeba mais se heurte à Thiago Mendes.

24e : Thiago Mendes frappe un coup franc plein axe mais sa tentative s'envole nettement au-dessus du cadre.

23e : Faute obtenue à l'expérience par Alexandre Lacazette plein axe devant la surface adverse. Malick Lopy est averti pour son intervention en retard.

22e : Techniquement, quelques réglages doivent être réalisés en vue de la saison à venir et des automatismes doivent être trouvés. Néanmoins c'est intéressant pour une première.

21e : Joli mouvement lyonnais sur la droite avec Romain Faivre qui trouve Alexandre Lacazette. Ce dernier lance dans le couloir Tetê qui est signalé hors-jeu.

20e : Corner lyonnais frappé sur la droite et qui arrive au second poteau. La tête d'Alexandre Lacazette passe au-dessus du cadre.

19e : Tetê lance sur la droite de la surface Romain Faivre qui provoque et gagne un corner de peu.

18e : Alexandre Lacazette combine entre les lignes avec Karl Toko Ekambi qui lance en profondeur Tetê sur la droite. Mal appuyée, sa passe est facilement captée par Valentin Baume.

17e : Excellent ballon en profondeur pour Karl Toko Ekambi qui accélère sur la gauche de la surface mais se heurte à la parade de Valentin Baume.

16e : Joli mouvement de Bourg avec Ilyès Najim qui provoque sur la gauche de la surface et centre devant le but. Jonathan Rivas est trop court au second poteau.

15e : Petite réaction de Bourg-en-Bresse qui profite de sautes de concentration lyonnaise. Les Rhodaniens vont devoir se concentrer un peu plus.

14e : Suite à une erreur de relance lyonnaise, Ilyès Najim récupère sur la droite de la surface. Il met du temps à enchaîner et Maxence Caqueret lui subtilise la sphère avant de réussir un petit pont dans sa surface.

13e :Alerté en profondeur sur la droite de la surface lyonnaise, Ilyès Najim se joue de Thiago Mendes et tente un tir qui est contré par ... Jonathan Rivas son coéquipier.

12e : Excellente passe cachée de Castello Lukeba vers la gauche de la surface pour Maxence Caqueret. Ce dernier se heurte au retour d'Alliou Dembélé et concède la sortie de but.

11e : Bon coup franc gagné dans l'axe à 30 mètres des buts par Tetê. L'ailier brésilien se montre très mobile.

10e : Longue phase de possession pour l'OL qui s'établit encore plus dans le camp de Bourg-en-Bresse.

9e : Un peu indécis sur sa première occasion, Alexandre Lacazette se rattrape parfaitement et marque pour la première fois depuis 5 ans avec l'OL. Un retour bien célébré.

8e : entame idéale pour l'OL qui a mis en place un solide pressing et se facilite déjà la tâche. Bourg-en-Bresse n'arrive pas vraiment à se distinguer.

7e | Alexandre Lacazette ouvre le score ! (Bourg 0-1 OL)

Sur la droite, Malo Gusto déborde et centre à ras de terre devant le but. En renard au second poteau, Alexandre Lacazette trouve la faille.

5e : Bourg-en-Bresse essaye de construire un peu. Les locaux peuvent enfin toucher le ballon à l'occasion d'une séquence dans leur camp.

4e : On sent de la concentration et du mordant dans le jeu lyonnais. Les Gones font les efforts et tentent d'affirmer leur suprématie dans l'entrejeu.

3e | Alexandre Lacazette se distingue déjà !

Trouvé par Romain Faivre plein axe devant la surface, Alexandre Lacazette contrôle et tente une frappe du gauche. Trop axiale, sa tentative est captée par Valentin Baume.

2e : Longue transversale de Thiago Mendes vers l'aile droite pour Romain Faivre. Ce dernier pousse Sidney Obissa en touche.

1re : D'entrée, l'Olympique Lyonnais met le pied sur le ballon et tente de construire. Bourg-en-Bresse répond avec un pressing haut pour perturber la relance des Gones.

C'est parti !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre ce match entre Bourg-en-Bresse et l'Olympique Lyonnais débute. Les Gones engagent via Alexandre Lacazette.

18h59 : Alexandre Lacazette porte le brassard de capitaine et effectue le toss avec Alliou Dembélé le capitaine de Bourg-en-Bresse.

18h58 : Les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. Bourg-en-Bresse évolue en bleu et Lyon porte un maillot blanc.

18h50 | fin de l'échauffement

18h45 | Tetê, une recrue oubliée

Resté à l'OL en prêt, l'ailier brésilien avait été intéressant la saison dernière et voudra se distinguer avec les Gones. Provoquant et efficace, il a une carte à jouer cette saison.

18h40 | Première pour Johann Lepenant

Arrivé de Caen, la sentinelle va se battre pour une place de titulaire. Débutant aux côtés de Maxence Caqueret, il pourra compter sur son jeune partenaire pour l'aider à s'acclimater doucement au onze des Gones.

18h35 | Le retour d'Alexandre Lacazette

Il avait quitté l'OL sur un triplé contre Nice (3-3) en 2017, Alexandre Lacazette va de nouveau porter le maillot des Gones. Le buteur français voudra réussir son retour et si possible marquer.

18h30 | Le banc de l'OL

Pour ce match, les Gones disposent de 17 options sur le banc avec Rémy Riou, Julian Pollersbeck, Kayne Bonnevie, Jérôme Boateng, Damien Da Silva, Sinaly Diomandé, Léo Dubois, Irvin Lomami, Cenk Özkacar, Houssem Aouar, Mohamed El Arouch, Lucas Paqueta, Jeff Reine-Adélaïde, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Moussa Dembélé et Tino Kadewere.

18h25 | Le onze de Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse s'articule en 3-5-2 avec Valentin Baume comme dernier rempart. Il est situé derrière Yoro Diaby, Malick Lopy et Sidney Obissa. Le double pivot est assuré par Aliou Dembélé et Antoine Mille avec Anthony Ribelin un peu plus haut tandis que Mathias Fisher et Jordan Morel dans les couloirs. Le duo offensif voit Ilyès Najim et Jonathan Rivas être associés.

18h20 | Le onze de l'Olympique Lyonnais

Les Gones se présentent au Stade Marcel Verchère en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Henrique forment la défense. Positionné en sentinelle, Johann Lepenant est accompagné par Maxence Caqueret. Seul en pointe, Alexandre Lacazette peut compter sur Tetê, Romain Faivre et Karl Toko Ekambi en soutien.

18h15 | Le groupe de l'OL

Pour ce match de l'OL, Peter Bosz a convoqué 28 joueurs dont 4 gardiens avec Anthony Lopes, Kayne Bonnevie, Julian Pollersbeck et Rémy Riou. En défense, on retrouve Jérôme Boateng, Damien Da Silva, Sinaly Diomandé, Léo Dubois, Malo Gusto, Henrique, Irvyn Lomami, Castello Lukeba et Cenk Özkaçar. Dans l'entrejeu, Corentin Tolisso est absent mais Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Mohamed EL Arouch, Johann Lepenant, Lucas Paqueta, Jeff Reine-Adelaïde et Thiago Mendes sont présents. Enfin, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Moussa Dembélé, Romain Faivre, Tino Kadewere, Alexandre Lacazette, Tetê et Karl Toko Ekambi composent les éléments offensifs.

18h10 | Les Lyonnais sont arrivés

18h05 | L'OL en blanc

18h00 | Bienvenue au Stade Marcel Verchère !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre Bourg-en-Bresse et l'Olympique Lyonnais. Le coup d'envoi est prévu pour 19h au Stade Marcel Verchère.