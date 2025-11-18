Une femme perd son travail après une vidéo avec Lionel Messi

Une femme équatorienne a publié une vidéo avec Lionel Messi pour faire plaisir à un proche, grand fan du joueur argentin. Mais ce geste bien intentionné lui a coûté cher puisque son employeur a estimé qu’elle n’aurait jamais dû diffuser cette vidéo et l’a licenciée.

Sur Instagram, elle a partagé son expérience et reçu des milliers de messages de soutien du monde entier. « J’ai réalisé le rêve de mon ami : Lionel Messi lui adresse un salut. Malheureusement, cette vidéo m’a fait perdre mon travail. Le temps de Dieu est parfait, quelque chose de meilleur m’attend », a-t-elle réagi ensuite. Qui sait, Messi pourrait lui venir en aide d’une manière ou d’une autre.