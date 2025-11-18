MLS
Une femme perd son travail après une vidéo avec Lionel Messi
1 min.
@Maxppp
Une femme équatorienne a publié une vidéo avec Lionel Messi pour faire plaisir à un proche, grand fan du joueur argentin. Mais ce geste bien intentionné lui a coûté cher puisque son employeur a estimé qu’elle n’aurait jamais dû diffuser cette vidéo et l’a licenciée.
Instant Foot ⚽️ @lnstantFoot – 17/11
𝗩𝗜𝗥𝗘́𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗘 𝗤𝗨'𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗗𝗘́𝗢 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 ! 😡Voir sur X
Une histoire bien triste : une dame Équatorienne a enregistré et publié cette vidéo avec Lionel Messi pour faire plaisir à un proche, grand fan du joueur argentin.
Mais ce geste lui a coûté cher : 𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝘂𝗿 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲́ 𝗾𝘂’𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻’𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝘂̂ 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝗿 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗲́𝗼 𝗲𝘁 𝗹’𝗮 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲́𝗲.
Sur Instagram, elle a partagé ce message (et reçu des milliers de soutiens du monde entier) : « J’ai réalisé le rêve de mon ami : Lionel Messi lui adresse un salut. Malheureusement, cette vidéo m’a fait perdre mon travail. Le temps de Dieu est parfait, quelque chose de meilleur m’attend. 🙌🏽 »
(IG : yumara161172)
Sur Instagram, elle a partagé son expérience et reçu des milliers de messages de soutien du monde entier. « J’ai réalisé le rêve de mon ami : Lionel Messi lui adresse un salut. Malheureusement, cette vidéo m’a fait perdre mon travail. Le temps de Dieu est parfait, quelque chose de meilleur m’attend », a-t-elle réagi ensuite. Qui sait, Messi pourrait lui venir en aide d’une manière ou d’une autre.
