Coupe du Monde 2026 : la réponse froide de Kylian Mbappé sur Achraf Hakimi

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après son succès face au Maroc, l’équipe de France a validé son billet au terme d’un match très disputé. Buteur durant la rencontre, Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait la différence face aux Lions de l’Atlas, retrouvant au passage son grand ami Achraf Hakimi, avec qui il entretient une relation très forte depuis leurs années communes au PSG.

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Interrogé au micro de M6 sur la tristesse d’Hakimi au coup de sifflet final, le capitaine des Bleus a livré une réponse particulièrement froide avant de nuancer ses propos. « Non, je n’ai pas été triste pour lui. Ce sera plus dur quand je vais le voir au vestiaire parce qu’on redevient amis et humains, mais là il n’y a pas d’émotions. Je suis là pour gagner, lui aussi était là pour gagner. Mais quand je vais le revoir au vestiaire, c’est sûr que ça va me faire quelque chose parce que c’est un ami très proche à moi. Mais ici, il n’y a pas de sentiment. »