Barça : l’agent de Robert Lewandowski sort du silence

Ce dimanche matin, la presse catalane faisait des révélations sur l’avenir de Robert Lewandowski. Alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat, l’attaquant polonais ne semblait plus faire l’unanimité du côté du Barça et un départ était envisagé dès cet été. Une petite bombe sur le mercato barcelonais puisqu’aux dernières nouvelles, l’attaquant de 35 ans ne voulait pas bouger et aller au bout de son contrat.

La suite après cette publicité

Mais ces rumeurs qui enflamment l’Espagne ont rapidement fait réagir. Pour le média polonais Meczyki, l’agent du joueur Pini Zahavi a tenu à démentir ces informations. «Ça n’a pas de sens, c’est une fake news. Robert Lewandowski restera au FC Barcelone à 100% la saison prochaine. » Voilà qui est clair et qui devrait rapidement arrêter de faire parler. Ou pas.