OM : Stéphane Richard savoure le retour au calme

Arrivé à la présidence de l’OM en juin dernier avec pour mission prioritaire d’apaiser le climat autour du club après les fortes tensions de l’ère Longoria-Benatia-De Zerbi, Stéphane Richard savoure la sérénité retrouvée sur la Canebière. Dans un entretien accordé à La Provence, le dirigeant phocéen estime que cette rupture méthodologique était indispensable : « on avait besoin d’une cure de calme. Il fallait un peu de sérieux, avec des gens composés, tempérés, qui sont de vrais managers. Je pense qu’à Marseille ces dernières années, on a été dans l’excès plutôt inverse, avec beaucoup d’éclats, beaucoup de crises, beaucoup de turnover. Il faut essayer autre chose, parce que ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, ça n’a pas marché. »

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Cette stabilité institutionnelle se traduit également par un redressement sportif spectaculaire : relégable au soir de la 5e journée après quatre revers consécutifs, l’OM pointe désormais à la quatrième place de Ligue 1 à la faveur d’une série de cinq victoires de rang, avant la réception du Mans ce dimanche. Un rebond que Stéphane Richard associe à sa collaboration fluide avec son entraîneur Bruno Genesio : « on a une relation basée sur la confiance, sur la transparence, et sur la communication permanente. D’autant que moi, je fais mon boulot de président, mais je ne suis pas coach et jamais je ne dirai à Bruno quoi faire, on a une répartition claire des choses. »