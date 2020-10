Mercato : la dernière journée totalement folle de Manchester United

Le mercato de Manchester United a longtemps été calme. Si Dean Henderson est rapidement revenu d'un prêt concluant de Sheffield United afin de concurrencer David De Gea, les Red Devils se sont cassé les dents tout l'été dans le dossier Jadon Sancho (20 ans). Le Borussia Dortmund exigeant une réponse avant le 10 août dernier pour son ailier anglais et demandant 120 millions d'euros, Manchester United était incapable de s'aligner. Pourtant, la formation anglaise a continué d'y croire malgré les nombreux refus du BVB. L'équipe coachée par Ole Gunnar Solskjaer a ensuite recruté le milieu néerlandais Donny van de Beek le 2 septembre dernier contre 39 millions d'euros. Le joueur de l'Ajax Amsterdam faisait figure de première et seule recrue pendant longtemps. Avant le dernier jour du mercato, rien n'avait changé et certains manques sautaient aux yeux comme en attaque, au poste de latéral gauche et en défense centrale.

Si à ce dernier poste, c'est toujours silence radio et qu'il faudra composer avec Harry Maguire, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo et brûler quelques cierges, Manchester United s'est bien activé dans la dernière droite du mercato. Certaines pistes se sont nettement accélérées sur le fil, mais c'est bien le dossier Amad Traoré qui a enflammé la matinée. Relatif anonyme, Amad Diallo Traoré (18 ans) n'a disputé que 24 minutes avec l'Atalanta lors de ses trois entrées avec le club transalpin. L'ailier italo-ivoirien avait d'ailleurs profité de ces quelques minutes pour marquer contre l'Udinese (7-1). Disposant d'un potentiel certain, l'ailier droit a donc vu Manchester United proposer une offre XXL pour ses services. Assez tardive cette approche a cependant coincé pour trouver un permis de travail et le transfert ne sera effectif qu'à l'hiver. Estimé à 40 millions d'euros bonus compris (25M€ + 15M€ en option), ce dossier a lancé la folle journée des Red Devils.

Quatre recrues sur le fil

S'ils ont longuement espéré recruter Ousmane Dembélé, les Mancuniens se sont heurtés à la volonté du joueur de 23 ans de rester en Catalogne et ont dû enterrer cette piste. Même son de cloche pour le dossier Ismaïla Sarr qui a capoté dans la dernière ligne droite face aux exigences de Watford. Manchester United a cependant trouvé son bonheur au poste d'ailier droit avec Facundo Pellistri. Le jeune ailier uruguayen de 18 ans a été chipé de justesse à l'Olympique Lyonnais, longuement en pole pour rapatrier le joueur. Une solution d'avenir pour Manchester United, qui avait juste avant officialisé l'arrivée d'un de ses compatriotes. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (33 ans) a accepté de découvrir l'Angleterre.

Le natif de Salto a ainsi signé un an plus une année en option avec les Red Devils. Surtout, il a récupéré le mythique numéro 7 porté par Éric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo par le passé. Cependant, depuis le Portugais ce n'est pas la joie pour les porteurs du 7 comme Michael Owen, Antonio Valencia (un an), Memphis Depay et Alexis Sanchez. En espérant pour l'ancien Parisien plus de réussite que ces derniers avec la tunique mancunienne. Manchester United a aussi fait le très gros coup Alex Telles (27 ans). Jouant bien la montre et se montrant favorables à attendre l'hiver pour signer le latéral gauche librement, les Anglais ont convaincu Porto de laisser partir son talent brésilien. L'accord a été trouvé pour 15 millions d'euros plus trois millions d'euros de bonus. Une fin de mercato en boulet de canon pour MU, qui a réussi à sauver les apparences malgré le non-recrutement de Jadon Sancho et d'un défenseur central.