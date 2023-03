Liga : l’Atlético de Madrid se balade face à Valence, Griezmann et Lemar buteurs

On n’arrête plus les Colchoneros. Invaincu depuis neuf matches en Liga, l’Atlético de Madrid a poursuivi sa belle série ce samedi soir en s’imposant largement à domicile face à Valence (3-0) lors de la 26e journée de Liga. Les Rojiblancos débutaient idéalement la rencontre en ouvrant le score grâce à l’homme providentiel du moment, Antoine Griezmann (1-0, 23e). Les Blanquinegros pensaient refaire leur retard avec Hugo Duro mais la VAR intervenait pour annuler le but (30e). Dominateurs dans l’ensemble, les hommes de Diego Simeone rentraient au vestiaire avec l’avantage.

La suite après cette publicité

Dès l’entame de la seconde période, les partenaires de Rodrigo De Paul réalisaient le break avec un plat du pied imparable de Yannick Carrasco (2-0, 49e). Thomas Lemar, rentré en cours de jeu, venait plier définitivement le sort la rencontre d’un coup de tête après un centre millimétré d’Alvaro Morata (3-0, 67e). En total contrôle, les Madrilènes terminaient leur soirée sans accroc. Un succès qui conforte donc la place sur le podium de l’Atlético de Madrid, qui compte provisoirement six points d’avance sur la Real Sociedad (4e). Valence (17e) fait une mauvaise opération dans la course au maintien avec ce revers et peut retourner dans la zone rouge en cas de victoire ou de match nul de Getafe.

À lire

Atlético de Madrid : Antoine Griezmann sur le toit de la Liga