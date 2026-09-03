Real Madrid : Raul Asencio est en grand danger

Décidément, Raul Asencio fait plus parler de lui pour des raisons extrasportives que pour ce qu’il fait sur le terrain. Déjà impliqué dans une histoire de partage de vidéo de relations intimes impliquant une mineure, puis très critiqué pour son hygiène de vie la saison dernière, le défenseur du Real Madrid a encore fait les gros titres hier. Cette fois, on a appris qu’il a été contrôlé avec un taux d’alcool dans le sang quatre fois supérieur au maximum autorisé en Espagne, le 16 août dernier. La justice l’a condamné à 8 mois de retrait de permis et une amende 14.000 euros.

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Des faits qui permettent aussi, en partie, de comprendre pourquoi le Real Madrid a tenté de se séparer de lui pendant tout l’été. Sans succès, puisque le défenseur de 23 ans n’a pas trouvé preneur. Ce qui est évident désormais, c’est qu’avec cette nouvelle affaire, il sera encore plus compliqué pour lui de jouer, lui qui est cinquième dans la hiérarchie des défenseurs centraux quand tout le monde est disponible.

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La presse n’en veut plus

Interrogé à son sujet en conférence de presse, José Mourinho l’a un peu égratigné. « J’ai parlé avec lui quand je suis arrivé, par rapport à des choses du passé. Mais ensuite, on n’en a plus parlé. Je ne le fais pas pour des choses qui se passent en dehors de Valdebebas. Et à Valdebebas, c’est un vrai pro. Quand il était bien, personne ne s’entraînait plus ni mieux que lui. Maintenant qu’il est blessé, c’est le premier qui arrive et le premier qui part. Mais un joueur du Real Madrid est joueur du Real Madrid pendant les 24 heures de la journée. Ce que tu fais en dehors, ça peut tacher ton image, et celle du club. Je ne suis pas content. Nous faisons tous des erreurs. Mais quand ces erreurs s’accumulent, c’est autre chose », a indiqué le coach portugais.

Et si l’entraîneur portugais a logiquement été un peu mesuré dans ses propos, ce n’est clairement pas le cas des médias, qui se lâchent. « Il va devenir un jouet cassé. Une sorte de Jack Grealish, avec l’accent des Canaries. Qu’est-ce qui passe par sa tête ? Il n’a rien compris. Et personne ne lui a fait comprendre », a lancé le journaliste de Radio Marca Raul Valera, suivi par son collègue José Manuel Oliván : « c’est un nouvel acte d’irresponsabilité, un immense manque de maturité, un manque de respect pour le vestiaire. Il y a déjà plusieurs épisodes de ce joueur. Il doit rediriger sa situation, ce qui n’est pas facile avec ce contexte. Je le trouve difficile à rediriger. Il doit faire sa part. Il aura besoin d’aide de son entourage et du Real Madrid ». Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont aussi affiché leur colère vis-à-vis du comportement du joueur formé à La Fabrica. Il devrait d’ailleurs être sanctionné par la direction madrilène…