FIFA : Arsène Wenger hésite encore à défier Gianni Infantino

Arsène Wenger pourrait-il se lancer dans la course à la présidence de la FIFA ? Alors que Gianni Infantino briguera un nouveau mandat lors du congrès électif prévu le 18 mars prochain à Rabat, au Maroc, le nom de l’ancien entraîneur d’Arsenal continue de circuler parmi les candidats potentiels. Selon L’Équipe, plusieurs soutiens au sein de l’UEFA voient en l’Alsacien un profil crédible pour défier le Suisse. Wenger, aujourd’hui directeur du développement mondial du football à la FIFA, a notamment pris ses distances avec certaines orientations de l’instance, critiquant entre autres le projet de commercialisation de parts de la Coupe du Monde.

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Pour autant, le technicien français n’a toujours pas décidé de se présenter. Il s’est contenté d’une réponse prudente : « pas pour l’instant. » Cette hésitation intervient alors que plusieurs dirigeants européens souhaitent voir émerger un candidat face à Infantino. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a salué la stature internationale de Wenger et confirmé la volonté de la FFF de contribuer à cette démarche. Après le retrait de Victor Montagliani, président de la Concacaf, l’ancien coach des Gunners reste donc une option sérieuse, même si rien ne garantit qu’il franchira le pas.