Manchester City : Julian Alvarez, le nouvel homme fort

Une saison pour s’adapter, une autre pour tout casser ? Julian Alvarez l’espère certainement, lui qui a copieusement garni son armoire à trophées grâce à l’Argentine championne du monde et le triplé de son club Manchester City. Devenu important avec sa sélection durant le Mondial, il était un joker de luxe aux yeux de Pep Guardiola tout au long de la victorieuse saison 2022-2023. Mais les choses ont visiblement changé.

L’attaquant argentin a débuté les 5 matches de Premier League dans la peau d’un titulaire et n’a été remplacé qu’une fois en cours de match. Il a aussi démarré mardi soir en Ligue des Champions et a inscrit un doublé salvateur face à l’Etoile Rouge de Belgrade, qui menait au score. Pendant qu’Erling Haaland vendangeait ses occasions, l’Argentin s’est lui montré clinique sur son premier but, et a bénéficié d’une erreur du gardien sur le second.

Une influence grandissante

Au-delà de ses réalisations, c’est son importance dans le jeu des siens qui a considérablement augmenté. Sur TNT Sports, l’ancien international écossais, devenu consultant, Ally McCoist n’a pas dit autre chose. « C’est une chose folle à dire, mais je pense qu’il est passé un peu inaperçu malgré les trophées qu’il a remportés ces deux dernières années. (…) Il est en train de devenir un joueur très important, un joueur clé pour City ».

Avec son positionnement intéressant, en soutien d’Erling Haaland, Alvarez offre une énorme débauche d’énergie, n’a pas peur de tirer de loin (plusieurs tentatives en dehors de la surface mardi soir contre l’Etoile Rouge de Belgrade), et développe une complicité de plus en plus poussée avec le Norvégien, à l’image du premier but, un une-deux au long cours. Ajoutons à l’éclosion définitive d’Alvarez les débuts prometteurs de Jérémy Doku et le secteur offensif de Manchester City a de quoi faire peur à n’importe qui…