CdF : l’entraîneur de Bayeux ravi du tirage contre l’OM

Après leurs victoires respectives contre Blois Foot et Bourg-en-Bresse, Bayeux et l’Olympique de Marseille s’affronteront lors des 16es de finale de Coupe de France. Dans les colonnes de L’Equipe, l’entraîneur du club de R1, Eric Fouda, a réagi avec beaucoup de joie à ce tirage, sans pour autant cacher son envie de prolonger le rêve d’une qualification. « C’est magnifique ce qui nous arrive, on va essayer de faire prolonger l’aventure. C’est une aventure humaine extraordinaire. En termes d’émotions, c’est inconsidérable. Nous, on va continuer à rêver. Il ne faut pas que notre rêve s’arrête. On sait que tout peut arriver. On le vérifie à tous les niveaux. Il y a des R1 qui ont battu des Ligue 1, des Ligue 2. Nous, on va continuer à rêver. Même si c’est l’Olympique de Marseille, on va continuer à rêver. Parce que si on nous enlève ce rêve, on n’a aucune chance de passer. Il faut qu’on ait toujours ce rêve au fond de nous. Ce sont ces rêves-là qui font avancer », a-t-il martelé.

Supporter marseillais depuis la victoire de l’OM en finale de la Coupe d’Europe 1993, Eric Fouda a l’avantage de bien connaître son adversaire : « Je suis tous les matches. C’est mon équipe, je la connais quasiment par coeur. Je vais continuer à les étudier et à voir leurs vidéos pour avoir des détails encore plus précieux et pouvoir essayer de contourner leur équipe. Maintenant, je sais aussi qu’ils ont beaucoup de fragilité mentale notamment. On espère qu’ils n’auront pas la grosse équipe le jour où ils viendront chez nous. »