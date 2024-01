Le beau geste de Xavi en cas de départ du FC Barcelone

La lourde défaite du FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne laisse des traces. Non seulement les Catalans ont perdu un titre mais en plus de cela, ils ont subi un gros revers (4-1) face au rival de toujours, le Real Madrid. Déjà en question depuis quelques semaines face à des résultats en dent de scie, l’avenir de Xavi s’écrit de plus en plus en pointillés. Si Joan Laporta lui a déjà apporté son soutien, le coach pourrait être démis de ses fonctions en juin. Le technicien reste convaincu de pouvoir redresser la situation, d’autant que les 8es de finale de Ligue des Champions (contre Naples) vont vite arriver.

L’un des objectifs fixés pour le maintenir en poste est qu’il remporte un titre en fin de saison. Cela passera vraisemblablement par la C1 et/ou la Copa del Rey. En cas d’échec, AS croit savoir que Xavi remettra son destin entre les mains de son président. Il prendra aussi la décision de démissionner, et non pas d’attendre d’être viré, pour faire une croix sur la dernière année de contrat qu’il lui restera et les indemnités qui vont avec. Une manière de soulager les finances de son club qui sont toujours en difficultés depuis plusieurs saisons maintenant. Xavi en sait quelque chose.