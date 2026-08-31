Mercato : Igor Paixão et trois autres joueurs devraient finalement rester à l’OM !

«Comme l’a dit Gregory Lorenzi, et le président : il n’y aura pas de recrues. Il faut 2-3 départs encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif.» Au sortir de la défaite à Monaco (0-2), Bruno Genesio confirmait la triste nouvelle pour les amoureux de l’Olympique de Marseille. Après avoir été habitués à voir leur équipe changer une dizaine de joueurs tous les six mois, les supporters phocéens n’iront pas à l’aéroport de Marignane accueillir de nouveaux joueurs.

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Cependant, si Genesio a confirmé qu’il n’y aurait pas de renfort, c’est aussi peut-être parce qu’il n’y aura plus de départs. Après avoir vendu Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Hamed Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi, l’OM était censé se séparer de plusieurs autres éléments tels qu’Igor Paixão, Quinten Timber, Emerson ou encore Nayef Aguerd. Concernant l’ailier brésilien, un accord avait été trouvé avec Sunderland. Et à l’issue du tirage au sort de la Ligue Europa, le directeur sportif marseillais, Grégory Lorenzi, ne laissait plus trop de place aux doutes.

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Mercato terminé à l’OM dans les deux sens ?

« Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation et le problème auquel on est confronté. C’est pour ça que faire sortir Igor, c’est difficile, parce qu’on n’aura peut-être pas la possibilité de le remplacer… Igor fait partie des joueurs importants de l’OM, pas mal de choses peuvent se passer, c’est un joueur assez sollicité. Quand on a de l’ambition, c’est important d’avoir une belle équipe, mais on a aussi des contraintes économiques qui font qu’on doit trouver des solutions. » Depuis, les discussions entre les deux clubs ont trainé et les Black Cats ont tenté, en vain, leur chance avec le Lyonnais Malick Fofana.

Pour ce qui est d’Emerson, un avenir en Italie était évoqué et notamment à la Juventus où Luciano Spalletti en rêvait. Pour Timber, nous vous avions révélé que le milieu de terrain hollandais avait choisi d’évoluer à Crystal Palace. Mais là encore, les négociations entre clubs ne semblaient pas avancer. Enfin, Aguerd devait filer à la Real Sociedad, avant que l’opération capote. Selon nos informations, ça ne devrait plus trop bouger pour ces quatre joueurs. En effet, Paixão, Aguerd, Timber et Emerson ne devraient pas quitter l’OM cet été sauf énorme revirement de situation de dernière minute. La décision a été prise ce matin par le board marseillais. Si cela se vérifie demain à 20h (le mercato ferme ses portes à 19h59), l’OM n’aura peut-être pas de recrue, mais il aura néanmoins su conserver quelques cadres et son meilleur atout offensif.