Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la frappe surpuissante de Enzo Fernandez pour l’égalisation

Par Valentin Feuillette
1 min.
Enzo Fernandez célèbre son 1er but sous le maillot de l'Argentine en Coupe du Monde. @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

Dominatrice dans le dernier quart d’heure, l’Argentine a multiplié les offensives pour revenir au score. Après plusieurs situations dangereuses, Jordan Pickford a encore retardé l’échéance à la 85e minute en détournant d’une claquette une lourde frappe lointaine d’Enzo Fernández.

La suite après cette publicité

Le gardien anglais n’a toutefois rien pu faire une minute plus tard. Sur un corner frappé par Lionel Messi, Enzo Fernández a hérité du ballon en retrait, a contrôlé avec sang-froid avant d’armer une frappe flottante du pied droit qui a terminé au fond des filets. Un but logiquement validé qui a permis à l’Albiceleste d’égaliser à 1-1 à quelques minutes de la fin de cette demi-finale de Coupe du monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Angleterre
Argentine
Enzo Fernández

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Angleterre Flag Angleterre
Argentine Flag Argentine
Enzo Fernández Enzo Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier