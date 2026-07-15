Coupe du Monde 2026 : la frappe surpuissante de Enzo Fernandez pour l’égalisation

Dominatrice dans le dernier quart d’heure, l’Argentine a multiplié les offensives pour revenir au score. Après plusieurs situations dangereuses, Jordan Pickford a encore retardé l’échéance à la 85e minute en détournant d’une claquette une lourde frappe lointaine d’Enzo Fernández.

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Enzo Fernández déclenche une frappe merveilleuse et bat Pickford ! ⚽️ L’Argentine égalise et relance totalement cette demi-finale.

Angleterre 1-1 Argentine.



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Le gardien anglais n’a toutefois rien pu faire une minute plus tard. Sur un corner frappé par Lionel Messi, Enzo Fernández a hérité du ballon en retrait, a contrôlé avec sang-froid avant d’armer une frappe flottante du pied droit qui a terminé au fond des filets. Un but logiquement validé qui a permis à l’Albiceleste d’égaliser à 1-1 à quelques minutes de la fin de cette demi-finale de Coupe du monde.