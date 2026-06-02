L’atout de poids du PSG dans le dossier Eli Junior Kroupi
Le PSG est dans la course à la signature d’Eli Junior Kroupi, sensation française de la dernière saison de Premier League avec Bournemouth. La concurrence est sacrément garnie, le prix relevé mais le PSG peut compter sur l’envie du joueur de le rejoindre.
Bournemouth va devenir le roi des ventes sur le mercato à ce rythme. Après avoir vendu quasiment toute sa défense l’an passée (Kerkez à Liverpool, Huijsen au Real Madrid, Zabarnyi au PSG), il a malgré tout fini 6e de Premier League, au point de voir ses nouveaux joyaux de nouveau courtisés par le gratin européen. Son coach Andoni Iraola est bien parti pour devenir le nouveau technicien de Liverpool. Et son grand talent offensif Eli Junior Kroupi est en train d’affoler le marché.
Cité récemment dans le viseur d’Arsenal et du Paris Saint-Germain, la pépite française recrutée à Lorient a brillé avec 13 buts inscrits en Premier League. Et il suscite effectivement la curiosité de tout le gotha européen. Selon nos informations, le PSG, Arsenal, mais aussi le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelse et Manchester City ont coché son nom. Les Citizens ont même déjà tenu des rendez-vous concernant l’attaquant de 19 ans.
Kroupi rêve du PSG
Pour le PSG, l’affaire est donc loin d’être simple, et il vient à peine de rentrer dans le dossier. D’autant que selon nos informations, le prix de base fixé par Bournemouth s’élève à 100 M€. Mais le club de la capitale peut compter sur un fait majeur : Eli Junior Kroupi rêve de jouer au PSG. Il serait donc ravi à l’idée de rejoindre l’écurie parisienne.
Un premier pas important dans l’esprit dans ce dossier qui s’annonce bouillant. Conscients qu’il s’agit là d’un des futurs grands joueurs de la planète football, les clubs européens ne veulent pas laisser passer leur chance. La bataille s’annonce donc particulièrement rude.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer