CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches
Après les rencontres Argentine-Algérie et Autriche-Jordanie, la suite du programme TV de ce mercredi 17 juin s’annonce riche en affiches. À 19 h, le Portugal lancera sa Coupe du Monde 2026 face à la surprenante équipe de la RD Congo dans le stade de Houston. Le choc du groupe K qui sera à suivre sur M6 en beIN Sports. L’autre match de la poule, entre l’Ouzbékistan et la Colombie sera diffusé plus tard dans la huit, à 4h du matin sur beIN Sports.
Trois heures après le match du Portugal, on sera toujours au Texas, du côté d’Arlington, mais pour suivre cette fois un choc 100% européen du groupe L entre l’Angleterre de Thomas Tuchel et la Croatie. Un match qui sera, là encore, diffusé sur M6 et beIN Sports. Enfin, le Ghana et le Panama se défieront à 1h du matin et la rencontre sera visible sur beIN Sports.
Mercredi 17 juin :
-à 19h (heure française) - Groupe K : Portugal-RD Congo (beIN Sports, M6)
-à 22h (heure française) - Groupe L : Angleterre-Croatie (beIN Sports, M6)
Jeudi 18 juin :
-à 1h (heure française) - Groupe L : Ghana-Panama (beIN Sports)
-à 4h (heure française) - Groupe K : Ouzbékistan-Colombie (beIN Sports)
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