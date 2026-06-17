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Coupe du Monde

CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les joueurs du Portugal @Maxppp
19:00 Portugal COD
22:00 Angleterre Croatie

Après les rencontres Argentine-Algérie et Autriche-Jordanie, la suite du programme TV de ce mercredi 17 juin s’annonce riche en affiches. À 19 h, le Portugal lancera sa Coupe du Monde 2026 face à la surprenante équipe de la RD Congo dans le stade de Houston. Le choc du groupe K qui sera à suivre sur M6 en beIN Sports. L’autre match de la poule, entre l’Ouzbékistan et la Colombie sera diffusé plus tard dans la huit, à 4h du matin sur beIN Sports.

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Trois heures après le match du Portugal, on sera toujours au Texas, du côté d’Arlington, mais pour suivre cette fois un choc 100% européen du groupe L entre l’Angleterre de Thomas Tuchel et la Croatie. Un match qui sera, là encore, diffusé sur M6 et beIN Sports. Enfin, le Ghana et le Panama se défieront à 1h du matin et la rencontre sera visible sur beIN Sports.

Mercredi 17 juin :

-à 19h (heure française) - Groupe K : Portugal-RD Congo (beIN Sports, M6)

-à 22h (heure française) - Groupe L : Angleterre-Croatie (beIN Sports, M6)

Jeudi 18 juin :

-à 1h (heure française) - Groupe L : Ghana-Panama (beIN Sports)

-à 4h (heure française) - Groupe K : Ouzbékistan-Colombie (beIN Sports)

Pub. le - MAJ le
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