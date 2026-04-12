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Ligue 1

Nantes : Vahid Halilhodžić croit encore au maintien

Par Allan Brevi
1 min.
Vahid Halilhodzic @Maxppp

Au terme d’un match nul et vierge entre l’AJ Auxerre et le FC Nantes (0-0) en Ligue 1, la lutte pour le maintien reste totalement indécise, mais toujours aussi tendue. Dans ce duel direct entre concurrents directs, les Canaris, toujours 17es et relégables, n’ont pas réussi à faire la différence face à un adversaire pourtant à leur portée, laissant filer une occasion importante dans la course au maintien.

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Après la rencontre, Vahid Halilhodžić a surtout insisté sur le manque d’efficacité de son équipe et la frustration qui en découle. « Notre ambition, c’est de gagner, réaliser une série pour y croire encore. En sport tout est possible », a-t-il rappelé au micro de Ligue 1+, regrettant les occasions manquées : « nous avons eu deux ou trois occasions, mais nous ne marquons pas ». De son côté, Christophe Pélissier a reconnu une prestation insuffisante de l’AJA, évoquant « un tout petit match », tout en soulignant que ce point pouvait compter dans la course au maintien.

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