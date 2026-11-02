Vinícius Jr se serait fait recaler par une star de Netflix

Dans l’attente de son retour en Liga après ses quatre matchs de suspension, Vinícius Jr aurait tenté de se rapprocher de Sadie Sink, l’actrice connue pour son rôle dans Stranger Things. Selon plusieurs informations relayées sur les réseaux sociaux et par la presse anglaise, l’attaquant du Real Madrid l’aurait contactée sur Instagram pour l’inviter à assister à une rencontre au Santiago-Bernabéu, depuis une loge VIP.

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Une proposition que l’actrice américaine aurait toutefois déclinée. Mais pendant que "Vini" essuie ce prétendu refus, Yan Diomandé profite de son absence pour faire parler de lui : l’ailier compte déjà quatre buts et quatre passes décisives en seulement sept titularisations, de quoi mettre tout le monde d’accord.