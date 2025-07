Real Madrid : les 2 conditions pour que Rodrygo parte

Le feuilleton Rodrygo est loin d’être terminé, et c’est parti pour durer… Dernièrement, la presse ibérique affirmait que Tottenham était venu aux nouvelles pour l’ailier brésilien, qui est dans une situation un peu floue à Madrid. Il n’est pas considéré comme indésirable, mais il n’est plus perçu comme un joueur essentiel, et un départ est donc tout à fait possible.

Comme l’indique la Cadena COPE, il faut remplir deux conditions pour que Rodrygo quitte le club cet été. D’abord, il faut que l’attaquant de 24 ans manifeste explicitement son désir de partir à la direction. Puis, il faut que les clubs intéressés par ses services mettent 100 millions d’euros sur la table pour l’acheter. Un montant conséquent donc…