Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Le coach de Metz révèle pourquoi il ne fait pas jouer Bouna Sarr

Par Jordan Pardon
1 min.
Bouna Sarr @Maxppp

L’attente est longue pour Bouna Sarr. Plus de 800 jours plus tard, l’ancien international sénégalais espère refouler un terrain de football. Le joueur de 34 ans a rejoint Metz librement cet hiver, alors qu’il était sans club depuis son départ du Bayern Munich à l’été 2024. Pour le moment, son entraîneur Benoit Tavenot ne l’a pas encore lancé, et il s’est expliqué en conférence de presse ce jeudi, à l’avant-veille d’un déplacement au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

«J’ai eu une discussion avec lui. Je sais le joueur talentueux qu’il a été. Mais le fait est qu’il n’a plus joué depuis très longtemps et que je ne l’ai pas vu ne serait-ce qu’une demi-heure en match ou même dans une opposition interne. Évidemment, ça me trotte dans la tête. Il est capable de jouer, je le sais et il va jouer parce que j’ai aussi besoin de savoir où il en est. Sur ces derniers quinze jours d’entraînement, il a fait des choses intéressantes. Mais l’entraînement, c’est différent d’un match…», a-t-il expliqué. Il y a deux écoles possibles, alors que Metz est dernier de L1 : tenter un pari audacieux, ou rester prudent et s’en tenir aux valeurs sûres, à condition qu’il y en ait.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Metz
Bouna Sarr

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Bouna Sarr Bouna Sarr
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier