Supporters dirigeants, -57 points en D2 turque…l’incroyable descente aux enfers de l’Adana Demirspor

Lors de la saison 2023-2024, l’Adana Demirspor comptait dans ses rangs Mario Balotelli, Nani, Mbaye Niang, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli ou encore Youcef Atal. Lors de l’édition précédente, le club turc avait terminé à la quatrième place en Süper Lig mais avait échoué à se qualifier en Ligue Europa Conférence lors de la cuvée 2023-2024, terminée dans le ventre mou du championnat. Une déconvenue sportive qui a eu d’immenses répercussions pour la formation d’Adana. Incapable de répondre présent sur le terrain, l’équipe turque s’est heurté à d’importantes restrictions financières.

Après le départ de toutes ses stars, l’Adana Demirspor a passé une saison en enfer l’année dernière. Interdits de recrutement à l’été 2024, les Turcs ont subi plusieurs retraits de points et ont terminé la saison avec deux petits points au compteur et un bilan de trois victoires seulement en championnat. Relégué en deuxième division cet été, le club turc n’en avait pas fini avec sa descente aux enfers. En effet, dans l’antichambre de l’élite turque, les déboires sont encore plus graves pour l’Adana.

-57 points en D2 turque, une relégation en troisième division déjà actée

En effet, à l’heure où ces lignes sont écrites, l’Adana Demirspor est bon dernier de deuxième division turque. Sanctionné à de nombreuses reprises, le club compte -57 points au classement. Avec 3 matches nuls et 24 défaites en 27 matches, la Fédération turque a infligé 60 points de pénalité à la formation du sud du pays, déjà condamnée à la descente en troisième division. A la même période l’année dernière, le club était en première division. Une dégringolade qui n’est pas que sportive.

Début février, le club a annoncé sur ses réseaux sociaux que la direction du club avait été démantelée suite à l’implication et l’arrestation de son président Murat Sancak qui avait été impliqué dans le vaste scandale des paris sportifs qui a secoué la Turquie ces dernières semaines. Ainsi, les supporters ont pris le contrôle du club, plus que jamais à la dérive. Un destin tragique qui rappelle forcément celui du Yeni Malatyaspor, qui avait été en Ligue Europa en 2019 avant de finalement tout perdre et descendre dans les abysses du football turc après avoir été touché de plein fouet par le terrible séisme qui avait frappé le pays en 2022.