Le boxeur Tyson Fury provoque Cristiano Ronaldo !

Champion WBC des poids lourds, l'Anglais Tyson Fury (33 ans) vient de remporter son combat contre Deontay Wilder. En tournée médiatique, le boxeur de 33 ans a été interrogé par The Sun sur son lien avec Manchester United. Ainsi, le natif de Wythenshawe, dans le district sud de Manchester, a dévoilé son rêve ultime, combattre à Old Trafford.

Tyson Fury a également plaisanté de l'arrivée de Cristiano Ronaldo au sein du club mancunien : «Je suis vraiment content que Ronaldo soit de retour à Old Trafford, mais cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ! Si je vivais à Manchester, ce serait un problème. Mais je suis à une heure de l'autoroute à Morecambe, donc il a beaucoup de distance.» Espérons pour Cristiano Ronaldo que s'ils doivent se départager pour la suprématie de Manchester ce sera sur un terrain de football et non un ring de boxe.