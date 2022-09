Nice : Rivère confirme des négociations avec l'OM pour Dieng

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse pour présenter les trois dernières recrues de l'OGC Nice (Sorensen, Bryan et Lavorde), le président Jean-Pierre Rivère a logiquement été vite interrogé sur le cas Bamba Dieng, dont le transfert devait se faire avant d'être annulé suite à la visite médicale.

« Cela n'a pas pas pu se réaliser telle qu'on souhaitait. On regarde avec Marseille pour une solution différente. C'est toujours désolant quand ça se passe comme ça. On avait le souhait de le prendre. Ca n'a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment. Je ne peux pas en dire plus », a-t-il lancé, confirmant les dernières informations évoquant un possible transfert de l'attaquant sénégalais en tant que joker.