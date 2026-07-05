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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’arbitre avait un passif avec l’équipe de France

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

L’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a cristallisé de nombreuses critiques après le huitième de finale entre le Paraguay et la France (0-1). Dans une rencontre extrêmement engagée, marquée par l’agressivité paraguayenne et conclue sur un penalty transformé par Kylian Mbappé, l’officiel a été pointé du doigt pour plusieurs décisions jugées incohérentes, notamment une tolérance importante sur les contacts et les fautes. Malgré un match haché et tendu, le Paraguay n’a écopé d’aucun carton jaune, contrairement à plusieurs joueurs français avertis, renforçant les contestations autour de son arbitrage.

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Âgé de 42 ans et présent pour la première fois à une Coupe du Monde, Tantashev reste un arbitre encore peu expérimenté au plus haut niveau international, même s’il a déjà dirigé quelques rencontres en phase finale et lors des Jeux olympiques de Paris 2024, dont un certain quart de finale France-Argentine particulièrement tendu. Connu pour un style très permissif et une tendance à laisser jouer, il traîne déjà une réputation d’arbitre controversé dans les matches à forte intensité. Une gestion qui, après ce Paraguay-France, risque de relancer les débats autour de sa capacité à tenir des affiches à élimination directe.

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