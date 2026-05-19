Real Madrid : ça chauffe sérieusement entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Malgré le gros coup de pression de Florentino Pérez envers la presse espagnole, les révélations continuent de tomber au sujet de la mauvaise ambiance qui règne dans le vestiaire madrilène. Alors qu’il ne reste plus qu’une journée à disputer à Álvaro Arbeloa et ses hommes pour tenter de terminer la saison sur une bonne note, les tensions restent au cœur de l’actualité merengue. Certains se demandent même comment José Mourinho, en passe de prendre la succession sur le banc, parviendra à gérer les problèmes d’ego des stars madrilènes.

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Au premier plan, la situation de Kylian Mbappé continuerait de diviser au sein du vestiaire, où des clans « pro » et « anti » Mbappé seraient en train de se former. Sa récente sortie médiatique visant certains de ses coéquipiers, qu’il accuserait d’être à l’origine du départ de Xabi Alonso, n’aurait d’ailleurs rien arrangé en interne. Mais ce ne serait pas le sujet le plus préoccupant. D’après El Chiringuito, la tension supposée entre l’international français et Vinicius Jr se confirmerait de plus en plus.

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Une relation tendue avec Vinicius Jr ?

Selon l’émission espagnole, l’entourage de Kylian Mbappé estimerait qu’une partie du vestiaire cherche à empêcher son intégration au Real Madrid. Vinicius Jr ferait notamment tout son possible pour faire passer Mbappé pour le « méchant » de l’histoire. « Dans cette compétition, Vinicius veut battre Kylian Mbappé. Il y a cette rivalité autour de la question : lequel des deux restera ? Mbappé, lui, se sent seul dans le vestiaire », ajoute El Chiringuito, en précisant que Kylian Mbappé n’aurait pas apprécié les volontés de départ de Vinicius Jr sous Xabi Alonso.

«Vinicius Jr ? Pour beaucoup dans le vestiaire, c’était "ou il part, ou je m’en vais". Et c’était de décider qui devait rester entre Xabi Alonso et Vinicius. Et Mbappé, et plus de gens, parce qu’ils me le disent, pensent que Vinicius a fait partir Xabi Alonso, d’une certaine manière. Et que l’équipe était pire aujourd’hui, parce que Arbeloa était un pire entraîneur que Xabi Alonso C’est ce que pensent Mbappé et d’autres». Le média espagnol affirme également que le capitaine des Bleus ne serait pas soutenu par Álvaro Arbeloa. Kylian Mbappé se sentirait même maltraité par le staff madrilène, notamment après qu’on lui a annoncé qu’il serait remplaçant face au FC Barcelone. Une décision que le joueur, qui avait finalement déclaré forfait après une blessure, n’aurait toujours pas comprise. Le feuilleton n’est donc pas près de s’arrêter au Real Madrid…